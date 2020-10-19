陳浩天涉非法集結襲警受審　警長：遭人從後大力拍打頭盔 (14:15)

被告陳浩天（29歲）否認於去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，與身分不詳的人非法集結，以及襲擊警署警長陳國深。

時任屯門反黑組的警署警長陳國深供稱，當日他身穿便衣在上水站附近執勤。約下午5時半，他與3名隊員截查兩青年，但隨後被多人包圍，高叫「委任證、委任證」，人群情緒開始高漲，他和同僚決定撤離，撤走期間他感覺到有人「好大力拍落我頭盔」，轉身看到一名高瘦的男子縮手到腰間。

陳國深表示，該男子之後一直後退，旁邊的人群擁上開傘及擲雜物，該男子便消失。隨後他和隊員共4人退至附近的花槽，被約百多名群眾包圍，有人向他們投擲雨傘及雜物，又打開傘推撞他們。他自己則遭雨傘擊中，又被人「淋可樂」致衣服濕透。

庭上片段顯示，大批民眾尾隨警員撤退，陳浩天亦在其中。陳浩天曾向前伸出手，但看不到他伸手到何處。聆訊今午續。

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