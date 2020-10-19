內地男闖劉鑾雄李澤楷大宅借錢及「攞錢」　認企圖偷竊囚20個月 (13:56)

被告張明通（32歲）承認去年9月16及9月21日，分別在跑馬地高士美道2號大宅，以及石澳大浪灣道12號企圖爆竊。辯方求情稱，被告患精神分裂，但病情沒對其犯案行為構成影響。

案情指出，由劉鑾雄持有、位於跑馬地高士美道2號大宅的保安主任，去年9月16日晚上約11時在同事告知下，發現被告在屋內的露天範圍出現。被告在保安主任詢問下稱爬入屋找「老細」幫手，保安主任遂報警。被告警誡下稱，知悉劉鑾雄既富有又慷慨，故決定向他借錢。他又稱，從社交媒體得悉相關地址，之前曾到場但被逐，故今次選擇爬牆進入。有閉路電視拍得被告利用外圍的登勒線，爬進屋內露天範圍，並隨即被保安發現和截停。

5日後，由李澤楷持有、位於石澳大浪灣道12號的家傭在上午約6時發現被告坐在大宅正門前的門階上，家傭遂通知保安經理。被告在保安經理詢問下稱，他到場找「老細」找工作，保安經理遂報警。被告在警誡下稱到場「攞錢」。

被告其後在錄影會面稱，他從內地媒體得悉本港富豪的地址。他曾來港4次，其間曾尋訪劉鑾雄、已故「賭王」何鴻燊「四太」梁安琪的住所，以及到布力徑尋找何鴻燊三房千金何超蓮和梁安琪長女何超盈。

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