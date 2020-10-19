林鄭月娥︰「無聽中央講過」內地填海造地助港　倒不如發展明日大嶼 (11:53)

現時開發土地比97年艱難

至於造地問題，林鄭月娥指出，因為政治氣氛、保育意識高漲，以往社會對維港、濕地、文物保育不緊張，現今卻有些人與政府對抗拖慢進度，稱現時開發土地比1997年「起碼艱難十倍八倍」。

林鄭月娥在有關訪問表示，近期將赴北京與一些部委商討新的惠港政策，有望納入任內第4份《施政報告》，包括金融、科創和機場與航空業等交通領域，亦涉及民生問題。另外，隨着連接港珠澳大橋的屯門赤鱲角隧道公路年底開通，她表示會爭取放寬規定讓港車北上，讓港車在不用申請兩地牌的情況下進入珠海。

林鄭月娥說，冀望在加強金融專業等方面合作的同時，與深圳訂出「聯合政策包」，列出各自可提供的優勢，例如深圳的「孔雀計劃」、稅務優惠、人才公寓等，又稱香港與深圳是「強強聯手」，兩個城市將最好的東西放在一起，吸引更多人才、資金落戶兩地，將大灣區發展成「國際科技創新中心」。

出席立會「短問短答」被侮辱不再去

提及與立法會的關係，林鄭月娥以往每月到立法會作一次「短問短答」，以回應議員質詢的安排已暫停。她在訪問說，短問短答已沒有什麼有意義回報，不會再考慮出席，又說每次入立法會，只是出現矛盾，甚至被侮辱，「我為何要做這些事呢」。她稱，若立法會給她的感覺，是仍然值得她交代工作及聽取意見，她會再去，但過去一年，看不出有這個空間。