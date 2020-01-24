醫管局員工陣線發回覆範本　稱罷工按職工會條例發起　不構成「無合理原因缺勤」 (22:49)

新型冠狀病毒疫情今年初在本港爆發，醫管局員工陣線2月發動罷工要求政府「封關」。事隔8個月，醫管局人事部本月9日向約7000名醫護發電郵，要求解釋或澄清「缺勤」理由。醫管局員工陣線今晚（18日）陸續向醫護發出範本作一致回覆，提到不同意當局將罷工當成「缺勤」，罷工按會章、《職工會條例》等發起，醫管局無權即時解僱員工，認為不構成「無合理原因缺勤」。
醫管局要求，醫護需於兩周內、即10月23日或之前回覆當局。本報查詢截至10月17日累計收到多少名醫護回覆，醫管局發言人今日表示，暫時未有相關醫護人員回覆的統計數據。
醫管局員工陣線今晚陸續向會員發出範本，提到工會根據《醫管局員工陣線會章》第14.1條，發起今年2月3日至7日期間的罷工，其間醫護每日根據工會指示簽到，有關紀錄已由工會向醫管局提供，至工會於2月7日宣布工業行動結束後，於下一個工作天重返工作崗位。
信件又提及，不同意局方形容罷工為「缺勤」，因罷工由已按《職工會條例》第五條登記的工會發起，受法律保障。根據《基本法》第二十七條，香港居民享有參與罷工的權利和自由；根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》第八條等保障罷工權，公約適用於香港；根據《僱傭條例》，醫管局無權以僱員參加罷工而即時作出解僱。信件另提及，醫護已授權並委派工會處理回應事宜。
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