醫委會6醫生委員改選現「黃藍之爭」 (21:19)

現有3名直選醫委會委員的席位將於明年初屆滿，現任醫生委員包括醫護誠信同行主席林哲玄、鄭志文及韋玉珍；除了早前敗選醫學會的林哲玄，其餘兩人均爭取連任。新加入戰團的有3人，包括馬仲儀、醫學會會董覃天笙，以及執照醫生醫學會主席、外籍眼科醫生馬思特（Marcus Marcet）。

馬仲儀過往多次就社會議題包括反修例事件發聲；覃天笙則於今年加入蔡堅團隊，勝選成為醫學會會董；鄭志文同樣屬蔡堅團隊一員，成功連任醫學會副會長，三人被視為「黃營」；韋玉珍曾於去年9月中，實名聯署支持警察依法執行職務，被視為「藍營」。

此外，另外3個席位為醫學會內部選出及提名，現任委員包括眼科醫生龐朝輝、老人科醫生佘達明及心臟科醫生何鴻光，龐朝輝及佘達明均有簽署上述撐警聯署；何鴻光早前亦加入蔡堅團隊，當選醫學會會董。

醫委會已陸續向醫生寄出選票，須於12月3日或之前，以郵寄形式交回。據了解，醫學會將於周五（23日）舉辦選舉論壇，其後28名會董投票，並會於11月初確定提名人選。