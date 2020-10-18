醫委會6醫生委員改選現「黃藍之爭」 (21:19)

專責醫生發牌及投訴等事務的醫務委員會合共32名委員，有6名醫生委員的任期即將屆滿，包括3名直選委員及3名由醫學會內部選出委員。現任3名直選委員當中有兩人競逐連任，包括醫學會副會長鄭志文、曾公開聯署撐警的麻醉科專科醫生韋玉珍；另有3名醫生加入戰團，包括被視為「黃營」的公共醫療醫生協會會長馬仲儀。換言之，3個直選席位將由5名醫生競逐，現「黃藍之爭」。
現有3名直選醫委會委員的席位將於明年初屆滿，現任醫生委員包括醫護誠信同行主席林哲玄、鄭志文及韋玉珍；除了早前敗選醫學會的林哲玄，其餘兩人均爭取連任。新加入戰團的有3人，包括馬仲儀、醫學會會董覃天笙，以及執照醫生醫學會主席、外籍眼科醫生馬思特（Marcus Marcet）。
馬仲儀過往多次就社會議題包括反修例事件發聲；覃天笙則於今年加入蔡堅團隊，勝選成為醫學會會董；鄭志文同樣屬蔡堅團隊一員，成功連任醫學會副會長，三人被視為「黃營」；韋玉珍曾於去年9月中，實名聯署支持警察依法執行職務，被視為「藍營」。
此外，另外3個席位為醫學會內部選出及提名，現任委員包括眼科醫生龐朝輝、老人科醫生佘達明及心臟科醫生何鴻光，龐朝輝及佘達明均有簽署上述撐警聯署；何鴻光早前亦加入蔡堅團隊，當選醫學會會董。
醫委會已陸續向醫生寄出選票，須於12月3日或之前，以郵寄形式交回。據了解，醫學會將於周五（23日）舉辦選舉論壇，其後28名會董投票，並會於11月初確定提名人選。