程鼎一：港星達成旅遊氣泡協議　對逐步開放旅遊有幫助 (14:20)

程鼎一表示，過去數個月，全球多個地方都想實行「旅遊氣泡」但未有成功先例，相信香港和新加坡的安排為全球首次。他指出，旅客目前無法出遊主要原因是出遊目的地需要檢疫，回到原居地後又要檢測及檢疫，令出入不便，是次旅遊氣泡安排的特點是兩地在有病毒檢測呈陰性的前提下，均可豁免隔離檢疫。但他相信，措施實行初期，來港遊玩的人數不會太多，會以商務為主，如接待配套工作做得好，令雙方有信心，人數會上升。

至於未來旅遊將增加一筆與檢測相關的支出，程鼎一相信未來將有更多提供檢測的服務，成本會下降；又稱有海外機場試驗設立快速檢測中心，他相信若檢測結果確認程度可提高，會更方便旅客。

至於內地方面，程鼎一說，內地及澳門防控疫情非常好，但未能對港開放，觀乎中秋及國慶長假，內地旅遊較去年恢復約70%，但澳門則低於20%，他表示仍需時回復水平。

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