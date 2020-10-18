羅致光料疫下奬券基金收入大減　影響撥款興建安老設施 (13:40)

羅致光指出，2020至21年度《財政預算案》中奬券基金的預計支出是46.4億元，是5年前9.4億元的5倍，雖然表面上截至2021年3月31日預計結餘仍會有212.5億元，不過減去2020年3月31日的總承擔額109.5億元，剩下可動用的結餘，以2020至21年度的赤字計算，用不到幾年。他說，由於現時收入約四成來自基金結餘的投資回報，當赤字持續出現時，結餘、回報和收入都減少，赤字便會增加，更快「乾塘」。

針對安老院宿位不足問題，羅致光表示，目前安老院只可設置於樓高24米以下，主要基於消防安全考慮，如何突破限制有待探討可行方案；在鼓勵私人發展項目興建安老院方面，政府至今仍未接納豁免安老院所佔面積計算於有關地積比率限制條款的方案，他認為市民可提出意見，討論政府應否重新考慮。

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