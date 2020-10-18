新冠肺炎｜陳肇始：第四波疫情或提早出現　政府研增設臨時檢測中心 (11:38)

陳肇始表示，由於最新病毒株具更強的傳播力，疫情可能在極短時間內急劇惡化，或令本地第四波疫情提早出現。她又稱，本港病毒檢測能力過去兩個月大幅提升，隨着衛生署於香港兒童醫院設立的實驗室，以及香港中文大學及香港大學的新實驗室分別於今年7月底和9月初啟用，公營檢測服務的恆常可處理檢測量由6月底每日約3600個，提升至目前每日超過7000個。

陳肇始指出，自今年1月開始，衛生署和醫管局就流行病理學監測共進行超過120萬個病毒檢測；經醫管局門診診所求醫並檢測者近30萬個，當中近900個樣本呈陽性；7月27日至今，醫管局普通科門診診所共派發超過65,780份樣本包，化驗室檢測超過3.98萬個樣本，超過71個樣本（即0.18%）呈陽性。至於特定群組檢測，陳肇始稱7月中以來已檢測超過54.8萬個樣本，其中84個經衛生署衛生防護中心覆檢確定陽性，比率約為0.02%；局方向九龍城區泰籍市民共派發1007個深喉唾液樣本瓶。

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