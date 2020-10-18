漁護署提醒郊遊遇蛇要保持距離　圖鑑教認本港5種毒蛇 (08:45)

俗語有云：「秋風起，三蛇肥。」郊遊見到蛇出沒怎麼辦？漁農自然護理署（漁護署）在facebook發文指出，蛇一般較被動，多數不會主動攻擊人，蛇會在秋天時為冬眠作準備，大量進食以貯存脂肪過冬。如果見到蛇時，要保持冷靜，與蛇保持一定距離，亦不要傷害蛇。漁護署更分享「B仔自然教室」製作的香港毒蛇圖鑑，教大家辨認本港的5種毒蛇。
本港毒蛇5品種
金環蛇（金腳帶）
金環蛇又名金腳帶，全身有黑黃相間環帶，而黑色環紋比黃色環紋略寬。主要於植被茂密和水源充足的小丘和低谷地帶棲息，以小型脊椎動物為食。金環蛇毒性很強，足以致命。
眼鏡蛇（俗稱「飯鏟頭」）
眼鏡蛇身上有細環紋、頸背有白色環紋，含劇毒。眼鏡蛇因被激怒時前身會昂起，膨大頸部後方的花紋呈眼睛狀而命名，在香港俗稱「飯鏟頭」。
原矛頭蝮（龜殼花）
原矛頭蝮又名「龜殼花」，因頭部屬典型的長三角形，頸部細小，形似烙鐵，俗稱「烙鐵頭」。原矛頭蝮以魚、蛙、蜥蝪、鳥、鼠等為食物，甚至會捕食其他蛇類。
珊瑚蛇（麗紋蛇）
珊瑚蛇又名麗紋蛇，身體大多呈紅色或橙色，帶有白或黃色邊的幼黑環紋。珊瑚蛇棲息於水源附近和林間，捕食蜥蝪和其他蛇。珊瑚蛇毒性高，其毒液可致命。
紅脖游蛇
紅脖游蛇身體呈橄欖綠色，帶黑斑和黃綠色斑點，頸部紅色為其特徵。紅脖游蛇擁有後毒牙，因此咬人時會輸出毒液的機率較低，惟其毒液足以致命。紅脖游蛇的紅頸位置亦能釋出毒液。
有毒植物/中毒 相關資訊：
相關字詞﹕毒蛇 金環蛇 金腳帶 原矛頭蝮 龜殼花 珊瑚蛇 麗紋蛇 紅脖游蛇 眼睛蛇 飯鏟頭 B仔自然教室 漁護署 蛇出沒注意 編輯推介