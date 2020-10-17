天星小輪Staycation　一男參加獨遊維港 (23:15)

在一小時航程之中，由傳統渡輪改裝而成的「世星輪」從尖沙嘴碼頭前往西九文化區方向，再轉彎靠近港島，往東航行經過灣仔、北角後，轉彎靠近紅磡，最後回到尖沙嘴。日間下午3時半班次票價從135元減至100元；黃昏及晚間班次則由240元減至120元。

今午3時半首班船上，除本報兩名記者外，只得一名乘客楊先生，以及約天星小輪6至7名員工，包括水手、船長及接待員。楊先生居於長洲，平日會留意不同型號的船，愛四處遊覽，有時會坐巴士，今日特意乘搭復航兼減價的「世星輪」。除欣賞風景，他在船上用「自拍棍」自拍。被問船票是否划算，他認爲「天星就咁去對面，呢個兜到一個維港，我唔知佢點計啦，但估佢都有蝕住做」，又說「靜啲少人舒服啲，會搭一次先，再復航可能有第二次」。

據天星小輪網站，世星號可用面積3190平方呎，最多可載180人。天星小輪營運經理林先生表示，海港遊暫停大半年，希望測試本地客反應，今午只有一名客人，晚間有5組客網上預訂，實際客量與預期有少許出入，「本地客佔以前正常兩成以下，市民反應無咁熱中，以往太依靠遊客，不知去到幾時才有旅客」。他透露，開一班船成本要4位數字，未來會加強宣傳，盼更多人知道復航，10月後再檢討推廣策略。

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