陳帆：人口老化少子化致公屋平均住戶人數跌　10年內新增單位仍缺近3萬要再覓地 (18:20)

陳帆引述「房屋統計數字2020」表示，2006年公屋平均住戶人數是3.0，2019年跌至2.7；人均居住面積由2007年3月底的12.2平方米，上升至今年3月底的13.4平方米。由2015/16至2019/20年度，共有約66,900個公屋單位落成，但公屋居民人數只由約213萬上升至約219萬。

他指出，若已覓得的土地能如期推出作建屋，由2020/21年度起的10年期內，政府可興建27.2萬個公營房屋單位，但仍較30.1萬個單位的供應目標少2.9萬個。根據今年6月預測，由2020/21至2024/25年度的5年萬內，將建成7.05萬個公屋或綠置居單位，以及3.08萬個其他資助出售單位；2025/26年度及之後預期落成的公營房屋項目，大部分仍處於初期規劃及設計階段，按估算平均每年約有3.5萬個單位。

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