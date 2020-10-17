大埔那打素、東區醫院兩黃斑激光治療出錯　一誤用較高能量一搞錯左右眼 (17:27)

首名病人本月12日在大埔那打素醫院專科門診，接受黃斑激光治療程序。治療期間醫生發現激光儀器發出的激光能量，較原定擬用的能量為高，隨即發現微脈沖激光設定出現偏差，重新調校手術儀器至合適水平後完成餘下程序。病人本月14日覆診，初步發現有黃斑水腫增多及輕微視力下降，醫生向其解釋及作出跟進治療，並安排進一步檢查。

另一病人本月12日在東區醫院專科門診，接受左眼黃斑激光治療程序。兩名護士於治療前，在病人左眼眼角旁畫上記號，確認後為病人左眼滴入治療前藥物。病人在激光治療室核對身分後與醫生對坐，由眼科服務助理為其左眼滴入麻醉藥水，醫生在房內燈光調暗後開始治療，向病人右眼注入數發激光，病人當時未有表示不適。醫生發現錯誤後停止程序，重新調整儀器至正確位置，完成左眼治療。病人本月16日覆診，初步未發現任何明顯不良症狀，醫生亦向其解釋事件。

醫管局就兩次事件致歉，兩間醫院會分別成立根源分析委員會調查及提出改善建議，會在8星期內向醫管局總辦事處提交報告。醫管局眼科統籌委員會將跟進調查報告，監察醫院執行改善建議的情況，避免再次發生同類事件。

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