王婆婆深圳被捕「取保候審」一年　「差啲死喺大陸」 (14:45)

王婆婆今早（17日）在立法會前議員朱凱廸及議員張超雄陪同下召開記者會，講述過去14個月的經歷。去年8月11日晚上，她在太古站示威被警方包圍，過程中弄傷，送院留醫兩日，13日出院後再到機場參與示威。她14日凌晨經皇崗口岸過關回深圳的寓所，其間遭關員帶到房內搜查，之後被帶到深圳福保派出所審問有關她在港示威的事情，又被要求簽署放棄就15天「行政拘留」向法院上訴。過程中，執法人員並無透露拘留理由和涉及罪名，她被要求簽署口供、打指模、影相，執法人員又到她深圳寓所搜查，帶走多項物品。

行政拘留15天復刑事拘留30天

其後的8月15日至30日，她被關押在深圳福田拘留所，接受「行政拘留」。8月30日至9月29日被帶到深圳第三看守所，須「刑事拘留」30天。王婆婆表示，第三看守所守環境惡劣，她住的監倉僅約150呎，但連她在內一共有16名女子被關押在該倉，只能打側睡，非常擠擁。她續道，洗澡的範圍有兩個大鏡頭對着，有時男職員會經過，對被羈押者造成極大心理壓力。

完成拘留遭帶往「愛國之旅」

王婆婆表示，兩次拘留期間，執法人員一直沒有透露她犯了什麼罪名，她曾要求看口供紙被拒。本來去年9月29日拘留完畢，她卻被帶到機場，飛往陝西省參與5天的「愛國之旅」，其間多次被要求面帶笑容持國旗拍照、唱國歌、看國歌表演和電影《我和我的祖國》。

被指尋釁滋事 通知書無姓名罪名

至去年10月3日，她由陝西返回深圳，被帶返深圳布吉派出所，當局口頭稱她因「尋釁滋事」須「取保候審」一年，不得離開深圳。這是王婆婆首次知悉她的「罪名」，但當局其後派發的通知書卻無填上姓名和罪名。王婆婆表示，取保候審期間，每次收到來電都極大壓力，「成個心跳咗出嚟」，每分每秒都擔心不知會發生什麼事，害怕不能返港。她過去沒有用智能手機，在內地只能到圖書館上網與外界聯繫。

四歷「國安」盤問 揮英國旗被指危害國安

王婆婆稱，她先後經歷4次「國安」盤問，問她為什麼示威、與什麼人示威、有無見到示威者使用暴力、是否認識一些人等，也曾被一名女執法人員稱她揮動英國旗是危害國家安全。她回想起來仍感激動，嘆道：「我差啲死喺大陸！」，血壓經常飈升，雖然執法人員沒有肉體折磨她，但卻造成精神虐待。

張超雄批評，王婆婆在香港和平示威，與大陸生活無關，卻遭大陸執法人員拘留那麼長時間、剝奪自由，是不能接受，強調香港與內地是兩個獨立的司法管轄區。他批評內地的司法制度是「野蠻、不透明」。

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