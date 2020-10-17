旅遊氣泡｜港星組旅遊氣泡　邱騰華：衛生署機管局研引入快速測試 (12:36)

「旅遊氣泡」計劃下旅客要做4次新冠病毒檢測，邱騰華稱「成本係避免不了」，不過隨着更多檢測服務推出，目前檢測費用降低至數百元。

他亦稱，當局嘗試與另外10個情況相近的地區建立「旅遊氣泡」，惟因各種因素未能達成共識，他稱部分地區提出的條件雖然有助防疫，但並非必須，長遠來說或窒礙兩地旅遊往來。

邱騰華亦表示，疫情至今政府已向本地旅遊業界提供17.6億元資助，並期望業界研究發展多元化旅遊產品，例如本地「Staycation」優惠、郊外導賞、本地文化旅遊等，並以本地人作為目標客源。被問到會否豁免旅行團限聚令，邱騰華稱「我唔想叫做放寬，放寬就好似係鬆手」，他稱這是合作及負責任的做法，業界須制定相關防疫措施，客人亦應該配合。

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