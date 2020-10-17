HotCha成員Winkie胞弟墮斃　生日兩天前痛失至親 (10:46)

28歲的黎嘉駿洋名Harry，生前是劇團「想出軌劇場」的創辦人及藝術總監，亦是自由身演員，並兼任填詞人及導演。明日（18日）是黎美言33歲生日，她生日兩天前痛失胞弟，昨在社交平台撰文悼念，坦言昨日是她最傷痛的一天，「我只得一個細佬，一個我最親嘅親人，我由細照顧到大成長嘅細路（細佬）」。

她形容胞弟是「最優秀、最有成就、心地最善良、非常有夢想的人、一個非常善良的男孩」，黎美言亦分享胞弟的社交帳戶，呼籲網民留言打氣，「稍後我會製作一條短片紀念他，活得更堅強，這是我唯一可以現在做到的事情」。

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