新冠肺炎｜陳肇始：正研究強制輕微病徵者檢測法律框架 (11:44)

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前建議政府，考慮立法強制有新型冠狀病毒輕微病徵者做檢測，食物及衛生局長陳肇始今早（17日）在商台節目《政經星期六》表示，現正研究針對輕微病徵者強制檢測的法律框架。
她指出，3月至今私家醫生提交的檢測樣本有11萬多個，當中925個樣本呈陽性（約0.8%）。對於有不少個案曾不止一次向私家醫生求醫，但未有接受檢測，及後發現確診，她稱情況不理想。她表示，衛生署衛生防護中心已向私家醫生發信，希望私家醫生在第四波疫情前的關鍵時刻，盡量派樽給求醫的輕微病徵者做檢測，並呼籲市民若有不適應立即求醫。
針對新一波新型冠狀病毒疫情的酒吧群組，陳肇始表示「在新常態下要更精準及更針對性」，派流動檢測車到酒吧區。她亦稱，部分高危地方如食肆及酒吧另有措施需要處理，例如空氣流轉、減少現金交易和記錄客人資料方便追蹤等，當局亦會加強巡邏及執法。
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