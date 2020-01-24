流感疫苗｜噴鼻式VS針劑　藥劑師：兩者效用相若　衛生防護中心：噴鼻疫苗較多禁忌 (08:52)

問：噴鼻式流感疫苗效果較傳統針劑疫苗差？

答：崔俊明解釋，針劑疫苗是透過肌肉注射將滅活流感疫苗注入體內；噴鼻式流感疫苗則是透過將減活的病毒噴入鼻腔，令身體產生抗體。噴鼻式與針劑兩種疫苗成效相若，接種疫苗後身體產生的抗體可維持6至8個月。9歲以下首次接種疫苗，不論是噴鼻式還是肌肉注射式，同樣需要接種兩劑，並相隔至少4星期；翌年再接種疫苗，只需接種一劑。

問：什麼人不適合接種噴鼻式疫苗？

答：崔俊明表示，噴鼻式流感疫苗適用於2至49歲健康、非懷孕或沒有免疫系統疾病的人。惟噴鼻式疫苗不適用於有哮喘、氣喘、免疫系統受損、長期服用類固醇、正服用亞士匹靈的兒童和青少年、感冒發燒或吉巴氏綜合症患者。至今亦未有研究證實孕婦可接種噴鼻式流感疫苗。

另衛生防護中心網站亦指出，減活流感疫苗（噴鼻式）相比滅活流感疫苗（傳統針劑）有較多禁忌症：如懷孕、免疫功能較弱者等。[噴鼻式流感疫苗什麼人不適宜接種]

問：兒童接種噴鼻式疫苗後即打噴嚏，疫苗會否未能進入體內？

答：噴鼻式疫苗的噴嘴只會放入鼻孔較淺的位置，不會太深入鼻孔，噴鼻的瞬間疫苗會進入鼻黏膜，即使接種疫苗時打噴嚏，亦不會影響效用。

問：噴鼻式疫苗有副作用嗎？

答：常見副作用為流鼻水及鼻塞，亦會出現發燒，出現副作用機率與接種針劑疫苗差不多。[減活流感疫苗(噴鼻式)及滅活流感疫苗(傳統針劑注射)比較]

問：接種噴鼻式疫苗時要除口罩，感染新型冠狀病毒肺炎的風險高嗎？

答：只要做好預防感染措施，保持社交距離，其實風險亦相對低。

文：黃詠賢

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