港大畢業生涉咬斷警手指　醫生：事主情況與遭門鉸夾斷指相似 (21:15)

被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方內擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現任總警司梁子健、警長梁啟業，其中梁啟業被咬斷右手無名指。

負責為梁啟業進行斷指再植手術的威爾斯親王醫院矯形及創傷外科副顧問醫生麥柱基供稱，梁啟業的無名指鄰近遠端指骨完全斷裂，斷指長度在1厘米以內，傷口在手術後曾流血需縫針。

麥柱基講解梁啟業傷勢成因時，控方在庭上展示數幅梁的斷指照片，照片顯示梁啟業右手無名指與指頭斷開，露出指骨。麥柱基指出，梁啟業的斷指邊緣不規則，「咬到指甲位都斷埋」，亦不見神經線、血管和筋腱一同扯出，判斷斷指由壓傷造成，亦可由牙齒咬合造成，與被門鉸夾斷指的情況相似。

接駁手術4小時 「斷肢嚟講算係快」

至於接駁斷指的情況，麥柱基表示，當時得悉梁啟業的手指疑被咬斷，涉及口腔污染，原不建議縫針，惟因斷肢一般對病人損失較大，故最終決定徹底清洗傷口後進行接駁手術。他形容斷指位處手指末端，血管較幼，增加接駁難度，但由於血管沒扯斷痕迹，血流情況亦理想，故嘗試接駁一次便成功，手術最終歷時4小時，以「斷肢嚟講算係快」。

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