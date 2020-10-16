男子假冒情報員研究員狎兩男生　判囚3年4個月 (21:05)

辯方引述事主的創傷報告表示，兩名事主沒承受嚴重心理創傷。被告羅宇霆（現年31歲）的心理報告則形容被告享受說謊。

案情指稱，被告於2016年在網上認識中四男生X，被告自稱受聘於港大，從事人類成長學研究，並邀請X參與研究，承諾會支付他400至1000元作為報酬。同年4月10日，X被帶到數碼港一間會議室，被告威脅X不完成研究便須補償6000元，X遂應要求脫光衣服並躺在枱面，讓被告替他手淫。X最後沒收到任何金錢。被告翌年被捕，並被搜出一張偽造的瑪麗醫院醫生證。

被告去年透過朋友認識另一名中四男生Y，並訛稱自己為美國情報組織人員。同年6月13日，被告向Y聲稱已掌握其個人資料，Y感害怕，遂答應見面。被告邀請Y加入情報組織，聲稱可幫Y移民到美國，並帶Y到尖沙嘴帝國中心的廁所內，以身體檢查為由脫下Y的衣服，替Y手淫。

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