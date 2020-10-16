普通科醫生涉DR美容誤殺案 　控方稱療程須專家監督非被告能自行負責 (20:50)

被告麥允齡（39歲）被控於2012年10月10日在香港，連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。陪審團由4男5女組成，被告在控方讀出開案陳辭時一度抽泣，雙眼及鼻子通紅。

控方開案陳辭指稱，被告為普通科醫生，案發時受僱於DR集團，案發前曾到廣州的軍事醫院參與兩天CIK療程觀察團，取了有關療程的小冊子。被告在2012年10月3日下午為陳宛琳施以療程後，陳宛琳在4小時後已感到不適，翌日中午由家人送到急症室求診，當時她已發燒及雙手變紫，隨即被送入深切治療部，血液被驗出有「膿腫分枝桿菌」，令她出現敗血性休克，延至同月10日因多重器官衰竭不治。

事件另有兩名病人黃鳳群及王靜波，因接受同一療程後同告出事，前者須截兩小腿及四根手指保命，後者亦永久傷殘。案件周一（19日）續。

其他報道：女子虐姊弟戀男友還押候判 求情稱已知性虐危險參與前要先徵同意

其他報道：涉旺角揮鋤頭稱「鋤搞我哋生活嘅人」 自稱曾任政協六旬漢公眾地方管武器表證成立