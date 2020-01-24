涉旺角揮鋤頭稱「鋤搞我哋生活嘅人」　自稱曾任政協六旬漢公眾地方管武器表證成立 (19:35)

報稱退休的被告朱木源（63歲）被控於去年8月6日，在旺角通菜街近水渠街一帶攜有一把鐵鋤。

目擊證人袁卓廷（音譯）供稱，他當日在友人家中，聽到旺角警署有女警以擴音器警告「白衫白褲手持鋤頭嘅男子！」，他往樓下看，見到白衣男子遭一群身穿反光衣的記者圍着，之後男子在一輛私家車中拿出一把鋤頭揮舞，並將鋤頭大力「啄落地下」，發出巨響。

庭上播放傳媒片段，顯示被告在太子站外被一群記者包圍，其間他自稱「做過寧夏省政協」，並承認攜帶鋤頭。記者問他為何攜帶鋤頭，被告說：「我鋤佢呀，鋤呢班搞我哋生活嘅人！」又稱「佢哋打差人、擲磚，搞人屋企」、「犯法咪坐監囉，驚咩呀」。被告揮鋤重擊地面後，把鋤頭放回車上，便駕車離去。

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