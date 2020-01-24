建制派包攬立法會16事務委員會主席　何君堯稱尹兆堅涉重複投票報警處理 (20:20)

立法會8個事務委員會今日（16日）選出新立法年度的主席，結果各個委員會的主席悉數由建制派議員出任。現時立法會18個事務委員會中，有16個由建制派擔任主席，餘下兩個事務委員會仍有待選出主席。今日選出的事務委員會主席如下：
．工商事務委員會
主席：鍾國斌（自由黨）
．經濟發展事務委員會
主席：張華峰（經民聯）
．教育事務委員會
主席：梁美芬（經民聯）
．環境事務委員會
主席：鄭泳舜（民建聯）
．食物安全及環境衛生事務委員會
主席：何俊賢（民建聯）
．民政事務委員會
主席：梁志祥（民建聯）
．房屋事務委員會
主席：張宇人（自由黨）
．人力事務委員會
主席：陸頌雄（工聯會）
另外，環境事務委員會今午投選主席期間，收回的選票較派出的選票多一張，故需再度投票，主持會議的何君堯稱事件涉違反《權力及特權法》、盜竊、串謀行騙等，以個人身分報警。他又稱環境事務委員會選票顏色，與房屋事務委員會相同，翻查閉路電視錄影，民主黨黃碧雲在房屋事務委員會拿走選票，其後尹兆堅在環境事務委員會兩度投票。
被指兩度投票的民主黨尹兆堅對何君堯的指控感「莫名其妙」，並稱無印象曾兩度投票，每個事務委員會均是「見枱面有票就投」，冀秘書處可提供資料澄清。他又認為以何君堯的人格、所作所為，有理由相信他抱持敵意，武斷推敲，指控憑空想像。