建制派包攬立法會16事務委員會主席　何君堯稱尹兆堅涉重複投票報警處理 (20:20)

．工商事務委員會

主席：鍾國斌（自由黨）

．經濟發展事務委員會

主席：張華峰（經民聯）

．教育事務委員會

主席：梁美芬（經民聯）

．環境事務委員會

主席：鄭泳舜（民建聯）

．食物安全及環境衛生事務委員會

主席：何俊賢（民建聯）

．民政事務委員會

主席：梁志祥（民建聯）

．房屋事務委員會

主席：張宇人（自由黨）

．人力事務委員會

主席：陸頌雄（工聯會）

另外，環境事務委員會今午投選主席期間，收回的選票較派出的選票多一張，故需再度投票，主持會議的何君堯稱事件涉違反《權力及特權法》、盜竊、串謀行騙等，以個人身分報警。他又稱環境事務委員會選票顏色，與房屋事務委員會相同，翻查閉路電視錄影，民主黨黃碧雲在房屋事務委員會拿走選票，其後尹兆堅在環境事務委員會兩度投票。

被指兩度投票的民主黨尹兆堅對何君堯的指控感「莫名其妙」，並稱無印象曾兩度投票，每個事務委員會均是「見枱面有票就投」，冀秘書處可提供資料澄清。他又認為以何君堯的人格、所作所為，有理由相信他抱持敵意，武斷推敲，指控憑空想像。

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