立法會｜政府考慮暫停專營的士及空置稅草案審議　郭榮鏗：政府對小市民欠交代 (18:45)

運房局表示，因應最新經濟情況、社會意見及早前相關法案委員會的意見，局方正考慮暫不再推動有關引進專營的士及對一手貨尾單位徵收額外差餉的工作。

一直反對推出空置稅的經民聯議員石禮謙表示，政府今年的立法時間表不包括空置稅，相關法案委員會已解散，立法會應避免「無謂」工作，把握時間做其他民生工作，如「明日大嶼」。

法律界議員郭榮鏗回應本報查詢指出，他作為空置稅的倡議者，對政府中止立法感到非常失望及遺憾，質疑政府拖延逾一年才寫好法例，是「不敢觸動地產商既得利益」，稱政府尤其是特首林鄭月娥，對於廣大希望上車有個安樂窩的小市民欠一個交代。

郭榮鏗認為政府應該繼續立法，先完成整個框架，以備一套靈活的政策工具，若樓市情況持續疲弱，可以把稅率調低至零；待日後發現發展商「坐貨」時便可以調高稅率，收即時阻嚇之用。

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