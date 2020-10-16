兩男寶琳站非法集結罪成11月判刑　官稱戴面巾遮臉容屬逃避法律責任 (17:50)

首被告何梓聰（23歲）為區議員助理及裝修工人，次被告鍾展鴻（23歲）任職營業員。

徐官稱，本案其中一個爭議在於證物完整性。證供顯示，警員將兩被告的衣物保管在警署抽屜，隔了兩星期才交予證物房，僅在證物房保管7分鐘就轉交化驗所。徐官批評，警員供稱和證物房「夾唔到時間」，是將證物處理手法形同虛設，形容做法「兒戲」。故此，雖然專家證人從休班站長的背包驗出被告的衣物纖維，徐官認為證物有可能受干擾，拒絕採納專家證人的報告。

辯方求情指出，首被告的妻子有5個月身孕，他於去年區議會選舉落敗，並親自撰寫求情信，提及自己「珍惜香港赤化下僅餘的民主自由，不介意犧牲」。

至於次被告，辯方表示他原本在瑞士的大學讀書，因一時衝動犯案，又稱他面對審訊感無助，有意服刑後投考律師。

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