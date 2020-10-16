兩男寶琳站非法集結罪成11月判刑　官稱戴面巾遮臉容屬逃避法律責任 (17:50)

去年9月4日市民包圍港鐵寶琳站，要求港鐵交代去年8月31日提早關站的原因。示威者向一名港鐵休班站長包圍施襲，兩名青年當場被捕。兩人否認非法集結罪受審，今（16日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，須還押至11月6日判刑，以索取背景報告。主任裁判官徐綺薇表示，被告聯同他人「夾攻」站長，藉此宣泄對港鐵的不滿，行為粗野及帶威嚇性。裁判官強調，被告戴上面巾遮蓋臉容，屬於逃避法律責任的行為，令案件性質更嚴重。
首被告何梓聰（23歲）為區議員助理及裝修工人，次被告鍾展鴻（23歲）任職營業員。
徐官稱，本案其中一個爭議在於證物完整性。證供顯示，警員將兩被告的衣物保管在警署抽屜，隔了兩星期才交予證物房，僅在證物房保管7分鐘就轉交化驗所。徐官批評，警員供稱和證物房「夾唔到時間」，是將證物處理手法形同虛設，形容做法「兒戲」。故此，雖然專家證人從休班站長的背包驗出被告的衣物纖維，徐官認為證物有可能受干擾，拒絕採納專家證人的報告。
辯方求情指出，首被告的妻子有5個月身孕，他於去年區議會選舉落敗，並親自撰寫求情信，提及自己「珍惜香港赤化下僅餘的民主自由，不介意犧牲」。
至於次被告，辯方表示他原本在瑞士的大學讀書，因一時衝動犯案，又稱他面對審訊感無助，有意服刑後投考律師。
其他報道：常舉英國旗黃傘王婆婆內地返港完成檢疫 明開記者會講述被扣一年經歷
其他報道：港大畢業生涉咬斷警長無名指 斷指警否認用力按壓被告右眼