新冠肺炎｜今增7宗確診一屬本地感染　染疫社工曾沙田大埔踏單車用膳 (16:35)

源頭不明地個案（個案5216）：

．28歲男子，香港心理衛生會李鄭屋宿舍社工，10月12日最近一日上班

．病毒數值（CT value）僅13至16，代表病毒量高

．與家人同住將軍澳景林邨，10月13日發燒，家人列為密切接觸者要檢疫

．平日在香港心理衛生會李鄭屋宿舍辦公室工作，院友有需要時會到辦公室接受輔導，社工並無進入院舍內，宿舍暫時毋須撤離，衛生防護中心會安排心理衛生會宿舍其他職員和院友作新冠病毒檢測

．10月11日到土瓜灣中華基督教播道會樂泉堂參加崇拜，早上參加8人小組、下午參加4人小組，崇拜時有戴口罩，崇拜參加者要接受新冠病毒檢測；他同日與3名朋友在高山劇場「康姨小廚」午膳，該3名朋友要檢疫

．10月12日曾與一名宿舍同事、兩名義工和宿舍8名院友，由沙田踏單車到大埔，其間有戴口罩，該11人要檢疫；社工當日與同事在沙田新城市廣場大家樂用膳；他們曾在沙田租借單車，張竹君表示，中心已聯絡有關單車店，以了解店員工作期間有否佩戴口罩等

．潛伏期內於10月2日與一名朋友到將軍澳景林室外運動場打籃球，10月4日與一名朋友到將軍澳泳池；他另曾學結他，以一對一形式進行，衛生防護中心會向其導師派樣本瓶

輸入個案：

．個案5215：37歲女子，由馬耳他經土耳其於10月3日抵港，檢疫期間於10月12日發病

．個案5218：19歲女子，由尼泊爾乘尼泊爾航空RA4099航班於10月4日抵港，檢疫期間第二個樣本陽性，無病徵

．個案5217、5219、5220及5221：介乎6至42歲的三男一女，均由印度乘印度航空AI314航班於10月15日抵港，全部無病徵

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