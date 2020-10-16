常舉英國旗黃傘王婆婆內地返港完成檢疫　明開記者會講述被扣一年經歷 (15:40)

王婆婆去年8月前往深圳居所，於皇崗過關時被內地人員以「尋釁滋事罪」拘捕，其後被羈押在不同看守所，至去年9月29日獲釋，但仍被扣起證件，須接受為期一年的「取保候審」。她10月2日返港，其後到曹公潭戶外康樂中心接受檢疫。

王婆婆從曹公潭戶外康樂中心出來後，分別與張超雄及朱凱迪擁抱並感謝他們，她難掩激動說：「好開心」，又稱「我老咗好多，你哋仲認得我」。她說英國旗已經遺失，張超雄安慰道：「唔緊要，再買過啦。」

王婆婆向傳媒表示，辛苦他們一早前來等候，她雖然感到開心，但內心好矛盾、百感交集，「因為好掛住嗰12位手足，佢哋一定比我更加慘㗎！」她稱仍感到疲累，又表示檢疫期間並非住單人房，要與一些新移民同房，並不習慣，需要好好休息，稱她明早會召開記者會，詳細向傳媒講述過去一年的經歷。

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