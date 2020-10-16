憂23歲子無法自給自足　精神病婦餵藥勒斃兒子認誤殺月底判刑 (14:45)

被告為小學校工趙麗霞（57歲），原被控於2019年2月22日在香港謀殺兒子黎裕帆（終年23歲），因她精神狀況，今獲控方接納，改承認一項誤殺罪。辯方求情時指出，被告至今已還押18個月。

控方案情指稱，將軍澳善明邨一名保安員於去年2月22日晚上，看見被告在地下電梯大堂步履不穩，為被告召救護車。被告在車上含糊地稱曾在家與兒子服老鼠藥，事件因而遭揭發。

被告兩日後在醫院被捕，她在警誡下向警方表示，她患有失眠及抑鬱，早已有自殺念頭。案發時，因兒子任職散工，每月只賺2000至4000元，被告擔心他不能自給自足，不忍放下兒子，決定「帶埋個仔走」。

她續說，案發前一晚她將20顆安眠藥混入湯，兒子翌日凌晨歸家喝下該湯後，不久在沙發入睡，被告趁機用一條USB充電線勒斃兒子。被告確定兒子死亡後，用高粱酒伴服兩包老鼠藥，但很快便全數吐出，她另再服用10顆安眠藥，其後她在牀上睡着，亦不清楚自己何時離開寓所。

驗屍報告指出，死者因頸受壓令血流受阻及窒息而死，胃中驗出有安眠藥。被告精神科報告顯示，被告在犯案時受妄想症及嚴重抑鬱症影響，判斷及推理能力大幅減弱。

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