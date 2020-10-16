三人去年「私了」兩男　認罪還押月底判刑 (12:45)

案中3名被告依次為羅偉華（57歲）、黃綺婷（23歲）及埃及裔的Ahmed Fawzi Elsayed Soliman（36歲）。首被告承認兩項有意圖傷人罪，其餘兩人否認有意圖傷人，但承認罪名較輕的傷人罪，獲控方接納。辯方確認，三名被告願意向事主X賠償一萬元人民幣，而首被告亦願意向事主Y賠償6320港元醫藥費。

首被告羅偉華求情稱，他來自低下階層，任職清潔工，案發時相信年輕人會被襲擊，加上目睹內地漢手持硬物，才「被憤怒蒙蔽」失控犯案。

次被告黃綺婷則稱，案中她僅負責開傘擋鏡頭，以及在內地漢向她方向倒地時「自然反應」推他一下，行為純屬魯莽。埃及裔的第三被告則稱，他並非示威者，案發時租住與內地漢下榻賓館同一幢大廈的劏房，他本打算去買煙，經過現場出於好奇，遂踢了內地漢一腳。

案情指出，內地來港的X去年10月6日晚返回旺角下榻的賓館途中，一名女子稱他是內地人，阻止他離開，並遭約30名黑衣人包圍，當中包括三名被告，三人均沒有戴上口罩。首被告用一支竿形物件襲擊X；次被告推了X一下，並開傘隱藏各施襲者；第三被告則腳踢已倒地的X。X被襲擊致大量出血，並失去手機、銀行卡、八達通、逾千元現金等，案發後他返回旅館並報警。X驗傷後，被診斷眼球、眼皮及頭皮受傷，其膊頭、背部及四肢多處亦有瘀傷。

10月7日凌晨2時，男子Y與友人飲酒後打算回家，途經案發現場眼見道路受阻，遂出手清除路障，惟遭在場約10名黑衣人誤以爲是警員，Y被拳打腳踢，以及用竹枝施襲，首被告亦在當中。事後Y的頭頂出現Y型裂傷，四肢多處瘀傷。控方確認，X及Y現已完全康復。

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