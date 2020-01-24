稱因社會事件被炒需籌募家人醫療費　廚師認假本票騙350萬元法拉利囚3年4月 (22:00)

被告陳德康（35歲）報稱任廚師，他承認兩項使用虛假文書罪、一項企圖以欺騙手段取得財產罪，以及一項以欺騙手段取得財產罪。辯方求情稱，被告已婚及育有一名年幼兒子，因去年社會事件，他被解僱及失去廚師工作，由於要籌措家人醫療費，不惜為4萬元報酬犯案。

法官判刑指出，案中涉及價值不菲的跑車，被告數日內兩次犯案，案件經精心策劃，控罪嚴重，故判他入獄3年4個月。

案件涉及一紅一黃法拉利跑車，兩車車主去年10月及11月各自在網上登廣告出售跑車。被告首先於去年12月4日，與王姓車主在長沙灣政府合署會面，交出一張220萬元交通銀行本票購買黃色跑車。車主發覺本票可疑，拍下照片並要求到銀行核實本票，被告隨即藉詞離開，雙方沒有完成交易。

被告同月9日再會合麥姓車主，以350萬元本票購買紅色跑車。車主不虞有詐，接收支票並完成轉讓手續，至翌日才獲悉本票屬偽造，之後報警，但紅色跑車已無法尋回。

被告同月21日企圖離港時被捕，他在警誡下稱受一名何姓男子所託，受僱為送貨員並處理汽車過戶，他聲稱以為案中本票為真。

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