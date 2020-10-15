中五生涉管有索帶士巴拿等罪成　官斥砌詞狡辯拒索感化報告 (21:15)

中五男生去年11月「大三罷」期間，在西灣河一帶被警截停，搜出索帶、士巴拿、火槍等，被控管有適合作非法用途的工具及管有物品意圖摧毁或損毁財產兩罪。他不認罪受審，自辯稱涉案物品在現場拾獲，用以日後燒烤及收藏。惟裁判官鄭紀航今日（15日）裁決時，全盤推翻辯方案情，斥被告「砌詞狡辯」，在案發現場「流連忘返」，裁定他罪成及還押至10月29日判刑。