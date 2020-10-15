海天堂誹謗案被告：會議上有人稱少少發霉洗吓食得 (21:30)

原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。蔡國強作供時表示，他2013年3月已經有意退出海天堂，6月正式另起爐灶，在內地開設龜苓膏品牌「位元堂」的首間分店。原告一方質疑，蔡國強刻意把「位元堂」分店設於海天堂分店旁，惟他否認此說法，稱內地「每個鎮最旺都係嗰條街，旺位都係嗰啲位」，又稱當初選址過程倉卒。

被告「位元堂」名義開店

蔡國強表示，他離開海天堂之後，以「位元堂」名義在內地自立門戶，旗下分店更以「香港品牌，信心保證」作宣傳字眼，導致香港位元堂在內地興訟。他承認其營商做法不道德，「但唔犯法，最多係誇大宣傳、打吓擦邊球」。在原告一方追問下，蔡國強承認其品牌與香港位元堂沒有關係，又稱其表弟已在內地註冊「位元堂」商標，他以加盟方式開設門市。案件明（16日）續審。

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