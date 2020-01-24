美警告金融機構勿與林鄭等被制裁10人交易　港府反對美方《香港自治法》報告 (20:40)

特區政府今晚（15日）發表聲明，強烈反對及譴責美國國務卿發表的相關報告，港府絕不認同美方報告當中，「旨在抹黑及妖魔化」《港區國安法》的評論。港府又否認香港的高度自治及自由被侵蝕，稱《港區國安法》落實後，市民可再依法享有基本權利和自由。

港府表示，美國的「所謂制裁」對香港金融機構不具法律效力，「即使面對美國的無理施壓仍會繼續正常及暢順運作」，港方會全力支持中方的反制措施。保安局長李家超回覆查詢稱不會畏懼美方制裁，警務處長鄧炳強則稱「完全沒有當（制裁）是一回事」。

同樣受制裁的律政司長鄭若驊稱美國企圖公然插手香港事務、干涉中國內政，她「有國家作為強大的後盾」，更會意志堅定，無畏無懼地執行工作。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對、強烈譴責美方炮製的所謂「香港自治法」，並根據有關法例制裁中方人員，中方已向美方提出嚴正交涉，美方應糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務、干涉中國內政；若美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

除夏寶龍、張曉明、駱惠寧和林鄭月娥、李家超、鄭若驊和鄧炳強外，在美國制裁名單者還包括政制及內地事務局長曾國衞、中央駐港國安公署署長鄭雁雄，以及身兼香港特區維護國家安全委員會（國安委）秘書長的特首辦主任陳國基。美國財政部上月公布制裁11名中港官員的細節時，被列入制裁名單的前警務處長盧偉聰，則不在今次制裁名單上。盧偉聰稱上次的制裁名單仍然生效，他對美方做法表示示極度遺憾和憤慨。

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