牛頭角3人捱斬一死兩傷案　兩青年涉觀察環境控謀殺傷人受審 (20:20)

被告Arif Aqib（案發時22歲）及 Mohammad Shahzeb（案發時17歲）被控於2017年11月13日，在香港謀殺Waqar Hamed；以及同日在九龍灣牛頭角道遊樂場意圖使Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin身體受嚴重傷害。

控方開案陳辭指稱，案發當晚8時許，3名事主在遊樂場聊天和飲酒，8名南亞裔男子突然持刀等武器衝前追斬Waqar Hamed。他當場倒地，頸部及背部受傷流血，送院後證實不治。在兇徒追趕下，Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin逃至附近便利店及港鐵牛頭角站，送院驗傷發現右肩及胸部傷口撕裂。

控方表示，閉路電視片段顯示兇徒作案前，有3輛私家車接載疑犯到場，並在事發的公園不斷打圈。本案首被告當時駕駛其中一輛車，次被告在車上，控方認為兩人負責觀察環境，屬於「伙同犯案」。兩被告最終被捕，警方事後進行認人手續，兩人都被認出。聆訊明（16日）續。

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