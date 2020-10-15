海關觀塘工廈劏房檢16大麻盆栽　拘19歲男生 (18:17)

海關毒品調查科昨日中午在觀塘一工廈的劏房單位外，截停一名19歲報稱學生的男子，在其袋中檢獲小量大麻。海關隨後將他帶到該單位內搜查，並發現一個帳篷，帳篷內正種植7棵大麻盆栽，另外亦檢獲一些大麻成品、小量俗稱「郵票」的毒品、K仔及搖頭丸等。

海關隨後在同層另一劏房單位發現另一個帳篷，帳篷內正種植9棵大麻盆栽，另有照明系統、棚架、抽風系統等，相信用以種植大麻及吸走異味之用。海關指出，兩個單位共檢獲16棵大麻盆栽，估計含有3公斤大麻，總值69萬元，另檢獲533克大麻成品，總值12.5萬元。

海關毒品調查科高級調查主任郭俊雅表示，該工廈樓層共有30個劏房單位，裝修較新穎，租戶可實時監察走廊情況，每個單位不足100呎，月租約5000元。海關相信涉案兩個單位營運了數個月至半年，大麻為供應觀塘區內市場，並相信有提供地方吸食毒品用，大麻種子來源則有待調查。

郭俊雅稱，多個陸路關口封閉，加上海關加強在機楊打擊毒品，不法分子「唔放過任何賺錢機會」，以相對低成本租用劏房單位種植大麻。他說，大麻盆栽每2至3個月可種出約200至300克大麻，盈利非常可觀。