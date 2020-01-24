休班警藏毒罪成還押　辯方稱毒品量少求輕判　官斥「你當事人係警務人員」 (18:18)

兩名被告分別為警員陳天賜（47歲）及女子阮嘉欣（21歲），陳天賜被控一項管有危險藥物，阮嘉欣則被控一項販毒罪。控罪指出，兩人去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂犯案，涉事毒品為兩個膠袋內共1.3克粉末內含1.13克氯胺酮。

裁判官水佳麗裁決指出，案發現場閉路電視雖然被一輛七人車遮蔽，看不到首被告跟蘇姓男子交收過程，但清晰看見首被告案發時一直在附近徘徊，狀似「等緊一啲人」，當蘇姓男子出現後，兩人便聚合，故裁定兩人「彼此認識，相約見面」。

水官續指出，警方待首被告陳天賜與蘇姓男子交收後幾分鐘便截停首被告，並從他身上搜出毒品；盛載毒品的證物袋獲妥善封存，化驗所人員亦沒察覺不妥，裁定案中無「插贜嫁禍」、「移花接木」等狀況，裁定首被告罪成。

至於次被告阮嘉欣，水官指出她雖然在交收現場，惟交收過程僅5秒，單憑在場不足證明她知悉「發生緊咩事」，未有足夠證據證明次被告販毒，裁定她罪脫，當庭釋放。據了解，案中的蘇姓男子即阮嘉欣的男友，早前已承認販毒罪，被判入獄。

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