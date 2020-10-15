文員踢警判80小時社服令　律政司覆核刑期遭拒 (17:05)

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被告為會計文員廖德輝（41歲），承認於去年9月29日，在銅鑼灣怡和街英光大廈地下外襲擊執行職責的警員10824。

控方陳辭表示，現時襲警案增多，判刑須具阻嚇力，又稱被告因對警方處理示威手法有不滿，便把憤怒隨便發泄在任意一個警員身上，案發時亦正值社會環境及警民關係差，認為法庭應利用「司法認知」，考慮被告的行為或會引致暴力出現，破壞社會安寧。

裁判官香淑嫻隨即稱法庭沒有此等司法認知，而事發時為下午，反問「 有幾何試過有集會未開始就有暴力？」控方回應集會沒有申請不反對通知書，當時人群情緒高漲，被告的行為可挑起群眾情緒。但裁判官裁決指出，法庭縱然絕對有責任保護正在執行職務的警員，被告當日行為屬「懦夫、可鄙、幼稚」，但警員無絲毫受傷，甚至沒記錄有痛楚，而被告報告正面，襲警亦非必然須即時判囚，故決定維持原判。

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