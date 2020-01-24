新冠肺炎｜今增12宗確診4屬本地感染　兩宗源頭不明一人曾九龍木球會比賽 (16:38)

食物及衛生局副局長徐德義表示，在10月8至14日期間，本港共錄得58宗新型冠狀病毒確診個案，當中本地個案佔37宗（64%），本地源頭不明個案則佔確診總數的9%。徐德義又稱，截至10月14日，政府在灣仔、葵青、九龍城和油尖旺區4個臨時檢測中心未有驗出陽性個案。

源頭不明個案：

．個案5205：香港35歲管弦樂團（港樂）低音單簧管樂手艾爾高（Lorenzo Antonio Iosco），居於東涌藍天海岸1期2座；10月9日及10日在文化中心參與港樂演出，兩日均於下半場才出場；10月11日發燒，翌日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診。與艾爾高同場演出的同台90多名樂手，以及其家人和其他密切接觸者已入檢疫中心；文化中心其他工作人員及兩場演出的觀眾不是密切接觸者，衛生防護中心呼籲他們留意身體狀況及接受新冠病毒測試，如有不適應盡快求醫。後台工作人員約有50人。另外，兩場演出的觀眾大多是即場購票，衛生防護中心沒有名單。

．個案5207：73歲男商人，與家人同住飛鵝山飛鵝花園，在尖沙嘴好時中心工作，無病徵。病人10月10日曾與妻子及兩名朋友，在中環置地廣場日本餐廳「Zuma」用膳；因要做小手術，10月12日在仁安醫院接受新冠病毒測試，結果呈陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人的樣本在仁安醫院及衛生署公共衛生化驗服務處均驗出新冠病毒陽性，但病毒量低，被送入公立醫院後再取樣本已變為陰性。病人10月9日曾到九龍木球會比賽，比賽時雖無戴口罩，但球手會逐個入場，無互相接觸，故毋須檢疫，衛生防護中心會安排患者的20多名隊友和木球會職員，合共約200人接受病毒測試。

兩宗與早前確診個案相關的個案：

．個案5206：66歲女子，10月4日發病，在同住者確診後由衛生防護中心安排送院

．個案5210：3歲女童，入住檢疫中心後，於10月12日發病送院

輸入個案：

．個案5204：34歲菲傭，10月13日抵港

．個案5204：37歲印傭，10月14日抵港

．個案5203；10月13日與同樣確診的5歲女童（個案5211）一同由法國抵港

．其餘4人均於10月3日由尼泊爾抵港，10月3日乘尼泊爾航空RA4099航班，當中兩人相識，檢疫期間第二個樣本陽性

．除兩名由尼泊爾抵港的43歲女子（個案5209）和44歲女子（個案5213），分別於10月9日和11日發病外，其餘輸入個案均無病徵

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