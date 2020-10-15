沙田衝突被咬斷指　警長：被告遭制服時身體向前衝欲逃走 (15:30)

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控方指出，偵緝警長梁啟業當時似乎把食指置於被告的眼眶近鼻樑位置，無名指則在被告的口內。他解釋，被告的頭部當時不斷掙扎，故未能施行按壓動作，「按到邊個位置，我都未完全清楚」，自己亦沒打算施力。

法官陳仲衡表示，梁啟業當時的手理應沒放鬆，亦不會如「情侶摸臉」般溫柔地觸碰被告的臉頰。梁啟業回應說，當時以正常力度控制被告的頭部，同意有關力度與受訓的標準按壓力度差不多。他又稱，其手指感劇痛後，已沒施力控制被告的頭部，亦「分唔到係咬定扯（手指）」。

就梁啟業供稱自己遭被告咬手指後，要求對方「放開，咬住我手指」，辯方要求梁啟業即場複述上述句子，並即場為他計時。辯方指出，梁啟業的說話速度共0.83秒，惟案發過程只有0.66秒。梁啟業回應稱，當時情況緊急，不確定自己當時語速有否變快。辯方又說，影片顯示被告遭制服，以及被警員向後拖行時，有警棍架在被告的頸項。梁啟業表示不同意，形容該警棍「擺喺被告心口」。

另外，警方傳媒聯絡隊今日突然在灣仔政府大樓停車場位置拉起橙帶，設立「傳媒採訪區」，要求記者在有關範圍內拍攝。自近期涉反修例的案件在區院開審，多名警員作供後，均會經由停車場離開。

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