區議員盧俊宇入稟向民政總署追7萬元職員薪金　律政司質疑小額錢債處無權處理 (15:15)

申索人為屯門區議員盧俊宇，被告為民政事務總署署長謝小華，今由律政司作代表。盧俊宇表示，民政處已批出8、9月的員工支出，但他仍未收到6、7月的支出，認為民政處做法不尋常。律政司代表稱，審批程序仍在處理，民政處早前要求申索人進一步遞交文件，但至今仍未收到，故未能審批。

律政司代表認為，申索涉及行政法，小額錢債審裁處沒有管轄權處理，會申請剔除申索。審裁官反問「咁佢哋要追薪金開支應該點做？」律政司代表回應稱，應到高等法院作司法覆核，但審裁官表示：「唔使搞到咁複雜，交文件審批咗先。」

盧俊宇之後即場補交文件，審裁官着他先等待審批結果，並把案件押後至明年2月26日，明言若最終民政處不批出薪金，而盧俊宇打算挑戰該行政決定，就要剔除申索。

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