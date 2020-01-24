旅遊氣泡｜港星達成旅遊氣泡協議　新冠病毒檢測陰性旅客免強制檢疫行程不受限【短片】 (14:39)

邱騰華表示，「航空旅遊氣泡」旅客將需要乘搭特定航班，而有關航班只會接載旅遊氣泡的合資格旅客。兩地政府將於未來數周為旅遊氣泡的各項安排敲定細節。

商經局長邱騰華與新加坡交通部長王乙康昨日（14日）舉行視像會議，就「航空旅遊氣泡」達成原則協議，主要安排如下：

（一）旅客公幹、旅遊等往來目的不受限制

（二）「航空旅遊氣泡」旅客須在出發前72小時接受兩地互認的新冠病毒測試，並呈陰性結果

（三）「航空旅遊氣泡」旅客抵埗後，毋須接受強制檢疫或履行居家通知

（四）「航空旅遊氣泡」旅客要乘搭特定航班，該些航班只會接載「航空旅遊氣泡」旅客，不會載任何轉機乘客或非「航空旅遊氣泡」旅客；旅客出行不受任何限制

（五）「航空旅遊氣泡」的規模可隨時調整，特定航班數目可作增減，甚或暫停，以配合兩地疫情最新發展

邱騰華表示，6月至今與11個國家討論旅遊氣泡，最終能否落實，要看雙方的疫情及條件是否合適。現時與新加坡商討的原則，包括兩地病毒檢測要互相確認，兩地並需要互換認可檢疫機構清單。

邱騰華又稱，一般而言，旅客出發前72小時內須獲得兩地認可的新冠病毒呈陰性證明方可購買機票，檢測的費用由旅客承擔；而兩地亦有權要求旅客抵達目的地後再接受檢測，而香港現時會要求所有入境旅客抵港後再做檢測。