Google香港：港人及企業對AI持樂觀開放態度 (14:22)

Google香港委託畢馬威於今年5月至6月，訪問約1000名18至64歲的香港市民、210間本港大企業及238間中小企。香港市民及企業均相信AI對社會有正面作用。

其中，63%受訪市民認為，便利是應用AI的主要原因，而最常使用的相關產品及服務則為智能翻譯及智能路線建議；另有44%受訪者表示，有興趣認識AI及機器學習的基礎知識。不過，市民目前對AI仍存憂慮，有近半（49%）受訪者認為數據私隱是應用AI的最大障礙，只有四分之一受訪者同意企業在保護用家的私隱權方面做得足夠。

不足四成受訪企業支持AI發展

企業方面，其AI準備度指數為56，較香港市民略高，78%的企業認同投資在AI發展的價值，不過在實際使用上仍偏低，僅39%表示支持相關發展，反映企業在應用AI上尚處探索及試用階段，最主要的障礙為欠缺資金支持及人才不足。

Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）說，整體來說AI發展情況樂觀，尤其經歷疫情後，她觀察到大眾對AI的態度已由「應該要有」轉變到「必須要有」。為協助普羅大眾更認識AI及釐清概念，尉俐妮說，將提供相關課程助港人更了解AI應用，包括推出「A至Z人工智能入門指南」繁體中文版本，深入淺出講解AI概念、技術及運作。她強調，市民和企業應提高AI認知，才能持續發展。

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