消委會．乾香料｜9款乾香料含可致癌黃曲霉毒素、赭曲霉毒素A【附名單】 (10:30)

消費者委員會（消委會）測試市面上37款乾香料樣本，包括胡椒、薑、蒜、咖哩及混合香料，發現9款樣本含有可致癌物黃曲霉毒素（aflatoxins）及或赭曲霉毒素A（ochratoxin A）。
9款樣本檢出黃曲霉毒素及或赭曲霉毒素A：
．辣大姑Ladaku 白胡椒粉
．佳之選Select 白胡椒粉
．Raitip 白胡椒粉
．TESCO 薑粉
．老師父Old Master 咖喱粉
．有利腐乳王 咖喱粉
．誠興椰子香辣原料 蒜粉
．特惠牌SureBuy 白胡椒粉
．Waitrose Cooks' Ingredients 咖喱粉
消委會指出，黃曲霉毒素被國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）列為第1組物質，即會令人類致癌，黃曲霉毒素與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者，以及可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。
赭曲霉毒素A被國際癌症研究機構列為第2B組物質，即可能令人類患癌。根據動物實驗，赭曲霉毒素A會增加患上肝細胞瘤、腎細胞腺瘤和惡性腫瘤的可能，也會抑制實驗動物的免疫系統。
「有利腐乳王」咖哩粉黃曲霉毒素含量超標
根據香港《食物內有害物質規例》，任何食物（花生或花生產品除外）的黃曲霉毒素總含量的最高濃度上限為每公斤15微克；消委會稱，「有利腐乳王」咖哩粉黃曲霉毒素總含量最高為每公斤20.1微克，超出香港法例要求。
現時香港暫沒有為香料訂定赭曲霉毒素A的可容許最高濃度上限，而根據歐盟法例，胡椒、薑等赭曲霉毒素A最高含量上限為每公斤15微克，消委會希望當局能為消費者提供有法可依的保障。