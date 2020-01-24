消委會．減肥｜減肥諮詢服務收費差距近39倍　消委會提醒消費者擬定清楚目標 (10:42)

20間機構包括5間非政府機構或大學研究中心、9間私家醫院及6間私家診所或營養中心，均提供逐次計的門診諮詢服務。

消費者如欲選擇套餐式營養飲食諮詢服務，有提供諮詢套餐服務的15間機構共38個諮詢套餐，當中31個適用於減肥或增磅，收費介乎730元至28,966元，差距近39倍。收費最低的包含3節營養諮詢服務，收費最高的則包含113節營養諮詢、化驗檢查及兩節由體適能教練提供的運動指導。

．收費最低減肥/增磅套餐：基督教家庭服務中心（最低730元）

．收費最高減肥套餐：米施洛營養護康中心（最高28,966元）

消委會表示，機構諮詢服務首次費用介乎280元至1380元，相差近4倍，其中17間機構的跟進諮詢收費較首次諮詢低。9間私家醫院同時提供住院的營養諮詢服務，當中5間是按住院者入住病房類型收費，等級愈高、收費愈貴。其中一間醫院的普通病房病人，首次諮詢費用最低970元，但頭等私家房病人的首次諮詢費用，則最高可達2180元，收費相差逾1.2倍。

消委會提醒，消費者光顧前要擬定清楚目標並諮詢專業醫護人員， 按個人體格、健康狀況、負擔能力及了解服務提供者是否有相關資歷後，才作出選擇，切勿純被宣傳推廣吸引。

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