消委會．防曬｜逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險　Sofina、FANCL不足SPF15【附名單及短片】 (11:25)

消委會測試30款日常防曬產品，發現超過八成樣本未能達到其標示SPF的防曬要求，4款量得的防曬效能不足SPF15。消委會提醒，塗抹防曬效能不足的防曬產品進行長時間戶外活動，有可能因未能為皮膚提供足夠保護而曬黑或曬傷，嚴重甚至會增加患上皮膚癌的風險。
4款防曬效能不足SPF15的樣本（產品名稱／大約零售價／標示SPF系數／皮膚測試SPF系數 ）
Curél輕透清爽防曬水凝乳液／$144／SPF30／SPF9.8
Sofina高保濕活膚防曬乳液／$240／SPF30／SPF12.9
FANCL高效防曬露／$260／SPF50+／SPF14.3
Bio-Essence水感舒緩防曬保濕霜／$168／SPF50+／SPF11.7
FANCL回應指出，對消委會今日發表的防曬產品測試報告表示失望，認為消委會不接納其他獨立產品測試報告、國際文獻及大學學者建議，在測試結果出現差異的情況下，仍堅持以單一實驗所的測試結果審視產品， 或會誤導消費者，並令公眾對產品及相關企業有誤解。
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