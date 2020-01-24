消委會．防曬｜逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險　Sofina、FANCL不足SPF15【附名單及短片】 (11:25)

4款防曬效能不足SPF15的樣本（產品名稱／大約零售價／標示SPF系數／皮膚測試SPF系數 ）

Curél輕透清爽防曬水凝乳液／$144／SPF30／SPF9.8

Sofina高保濕活膚防曬乳液／$240／SPF30／SPF12.9

FANCL高效防曬露／$260／SPF50+／SPF14.3

Bio-Essence水感舒緩防曬保濕霜／$168／SPF50+／SPF11.7

FANCL回應指出，對消委會今日發表的防曬產品測試報告表示失望，認為消委會不接納其他獨立產品測試報告、國際文獻及大學學者建議，在測試結果出現差異的情況下，仍堅持以單一實驗所的測試結果審視產品， 或會誤導消費者，並令公眾對產品及相關企業有誤解。

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