新冠肺炎｜消息：港樂樂手病毒量高　醫生稱或反映表演期間傳播風險高 (22:55)

香港管弦樂團35歲低音單簧管樂手艾爾高（Lorenzo Antonio Iosco），初步確診感染新型冠狀病毒。據了解，艾爾高正在瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定，但病毒CT值低於15，顯示病毒量高。
病人CT值愈低，代表體內病毒量愈高。呼吸系統科醫生梁子超稱，一般新冠病毒確診病人CT值約20多。艾爾高的CT值低於15，反映其目前體內病毒量較一般病人高，梁子超形容是「危險警號」。
艾爾高上周五及周六（9及10日），即發病前兩日傳染期內，曾在文化中心參與樂團演出。梁子超說，雖然病人目前的CT值未必完全反映他表演當日的病毒量情況，但間接反映表演期間傳播風險高，不排除坐在他附近兩三行的樂手感染風險較高。
梁子超續說，如未來幾日相繼有其他樂手確診，反映病毒傳播風險較想像高，可能出現大群組爆發，觀看兩日演出的觀眾就必須接受病毒檢測；一旦有觀眾確診，更反映表演場地可能已出現空氣傳播，當局甚至要考慮安排所有觀眾檢疫，免病毒流出社區。
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