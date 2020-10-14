植皮翁染惡菌不治　手術前未有種菌結果　醫生：事主脛骨外露手術迫切 (19:15)

事主張興祥（終年85歲）於2014年12月1日，因傷口感染食肉菌被送往聯合醫院治療，先後接受5次手術，包括清創、植皮及截肢，翌年1月16日宣告不治。

聯合醫院骨科副顧問醫生唐尚志表示，第三次清創手術後，事主情況一直穩定，傷口良好，2014年12月24日的種菌報告顯示，原本感染的食肉菌已消失，但多了「嗜麥芽單窄食單胞菌」。但唐尚志指出傷口沒有感染迹象，相信細菌只屬寄存，認為可進一步做植皮手術。

唐尚志之後放假，交由同事接手，同事12月27日再作種菌測試，原定6日後有結果，但事主在同月31日提前接受手術。

事主媳婦盧康貴質疑手術決定，「點解有菌繼續做？點解唔等埋報告先做？」唐尚志稱，事主當時傷口範圍大，脛骨外露，若傷口長時間曝露空氣，有可能造成骨髓發炎，「團隊平衡風險，認為手術有迫切性，病人情況亦適合做手術」。聆訊明（15日）續。

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