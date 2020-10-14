港大畢業生涉咬斷警員手指　受傷警稱食指復元約六成 (19:00)

報稱法律行政人員的被告杜啟華（現年24歲）否認去年7月14日，在沙田新城市廣場一期擾亂公眾秩序、襲擊警員葉卓軒、對梁子健的身體加以嚴重傷害，以及有意圖而傷害梁啟業。

當時隸屬新界南總區應變大隊第一梯隊、現駐守新界南總區重案組的偵緝警長梁啟業供稱，他當日擔任傳令員，負責保護高級警司梁子健，以及向前線傳達命令。他供稱，警方原處理沙田的遊行活動，惟其後「發覺好多人，即係啲暴徒」投擲磚頭、雨傘等物件，故警方後來改為「處理暴亂」，開始進行拘捕和驅散行動。

梁子健稱，有「暴徒」曾在好運中心的平台投擲磚頭，故他聯同新界南機動部隊和刑事應變部隊的隊員到場驅散。他其後收到新城市廣場近港鐵站需要支援的通知，遂與隊員由沙田中心經天橋前往新城市廣場L3層。他又稱，他和隊員進入廣場後，約50人不斷向他們投擲不知名粉末和水樽等物品，梁子健遂要求隊伍改為「保護陣營」繼續前進，惟其間與其失散。

梁啟業稱，他發現被咬手指後，曾要求被告「放開，咬住我隻手指」，惟被告未有鬆口，當他縮手後已發現手指被咬斷，最終在「COACH」店舖門口外拾回斷指。梁啟業事後獲病假至今年8月31日，又稱手指復元程度約六至七成，觸感比以往遲緩，亦不時出現痠痛和刺痛，施力的程度亦比以往減半。

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