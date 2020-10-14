陳同佳案｜管浩鳴現身金鐘台北辦事處　陸委會促港府回應司法互助請求 (20:20)

管浩鳴其後在WhatsApp回應記者提問，再稱今日到辦事處是「有點私人事情」。被問到是否跟陳同佳赴台有關，他表示暫時不想回應。

另外，中央社報道，台灣內政部長徐國勇表示，台方已就案件設「單一窗口」聯繫，通緝犯不能自由行赴台，陳同佳若要到台灣投案，必須透過該窗口處理。

律師：已聯絡「單一窗口」

徐國勇今日在立法院表示，陳同佳代表律師已聯繫士林地檢署，惟至今仍未聯絡刑事警察局和陸委會成立的「單一窗口」。本報向代表陳同佳的理律法律事務所查詢，事務所表示該所律師已於10月5日與陸委會指定的單一窗口、即台灣內政部警政署刑事警察局兩岸科鄭股長等人聯繫會面，接洽陳同佳赴台接受刑事偵查相關事宜，之後雙方多次以電話接洽。本報正向陸委會查詢。

陸委會：必須先由台港政府談好相關事宜

陸委會回覆查詢時沒有回應陳同佳的代表律師有否聯繫「單一窗口」。陸委會稱，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過律師遞狀，地檢署也再次呼籲，基於事實調查所需，港府應務實回應早前台方提出的司法互助請求，並協助早日把犯嫌繩之於法；案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使問題，必須先完成相關法律程序，並由兩地政府談好相關事宜，才可解決陳同佳赴台入境問題。

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