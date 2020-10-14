上水險墮橋科大生認管有生果刀等　判囚10個月 (16:15)

被告吳睿康（22歲）為科大數學系四年級生，他承認於今年1月5日，於上水中心附近管有一把生果刀、一支木棍及一支士巴拿；以及於5月27日，在銅鑼灣管有兩支鋼筋、一支士巴拿、兩支螺絲批、一個槌子、一把刀、一把剪鉗、一個打火機、一個點火器及兩樽天拿水。

辯方求情時提及，被告患有神經纖維瘤一型基因病，令他全身多處生瘤、並有長短腳、散光等問題，他另患有亞氏保加症，但同時為資優兒童，現已還押139天；辯方又讀出被告的親筆求情信，被告在信中形容自己是「掩耳盜鈴」，逃避自己的身心問題，對自己的自私行為感後悔。

裁判官黃雅茵判刑時指出，被告犯下兩宗案時並無個人利益，只是用了錯誤方法表達意見。她指出，在上水一案中，並沒有證據顯示被告曾參與附近的示威及使用涉案物品，該些物品的嚴重程度對比同類案件不算高；在銅鑼灣一案中，最危險的物品為點火器及天拿水，而被告在保釋下犯案，必須提高量刑起點。裁判官原判處被告共囚11個月，但考慮被告的身心狀況，基於人道理由，額外扣減一個月刑期，最終判被告監禁10個月。

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