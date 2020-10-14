新冠肺炎｜港樂樂手染疫　當局籲上周出席兩場音樂會觀眾往檢測 (14:30)

衛生防護中心公布上述初步確診個案詳情：

．35歲男病人，為香港管弦樂團的管樂樂師，居於東涌藍天海岸1期2座，其同住家人暫無出現病徵，已被送往檢疫，中心會在病人所居大廈派發樣本瓶

．10月11日開始發燒，12日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診

．10月9日及10日晚在香港文化中心音樂廳參與樂團演出，病人在表演期間不能佩戴口罩，同台演出的約90多名樂師被界定為密切接觸者，正安排檢疫

．曾參與兩場演出的約50多名後台工作人員與病人沒有接觸，並有戴上口罩，他們將被安排病毒檢測

衛生防護中心評估，由於香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者，為審慎起見，建議曾出席該兩場表演的觀眾留意身體狀況，如有不適應盡快求醫；即使沒有出現病徵，亦應盡量利用現有免費病毒檢測服務，包括到政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的4間臨時檢測中心進行檢測，或到醫院管理局普通科門診診所領取深喉唾液樣本收集。

中心已建議康文署安排全面清潔及消毒場地，並暫停開放香港文化中心音樂廳14日，並向香港文化中心的職員及香港管弦樂團的其他職員派發樣本瓶。

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